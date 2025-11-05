金日成（キム・イルソン）主席、金正日（キム・ジョンウン）総書記、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の北朝鮮指導者3代を補佐しながら外交分野で核心的な役割を担った金永南（キム・ヨンナム）元最高人民会議常任委員長が3日、死去した。政府は鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一部長官名義で弔意文を出して「哀悼の意を表す」と伝えた。労働新聞は4日、「栄光のわが党と国家の強化発展史に突出した功績を残した老世代革命家の