中古ゴルフクラブの買取・販売事業を手掛けるゴルフ・ドゥは、無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLF(ドドゴルフ)」の4号店として、「DODO GOLF志木東口店」を埼玉県新座市にオープンします！オープン日時は2025年11月10日(月)午前10時です。 ゴルフ・ドゥ 無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLF志木東口店」  名称：DODO GOLF志木東口店オープン日時：2025年11月10日(月)午前10時所在地：〒352-0001 埼玉県新座市東