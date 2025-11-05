全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会(全社連)は、「煌めく夜に乾杯！プレミアムナイトデジタルスタンプラリー」を2025年10月1日(水)から11月30日(日)まで開催中です。開催から1ヶ月で当選者は1,700名を突破！キャンペーンもいよいよ後半戦に突入します！ 全社連「煌めく夜に乾杯！プレミアムナイトデジタルスタンプラリー」  開催期間：2025年10月1日(水)0:00〜11月30日(日)23:59開催場所：全国の参加組合員店（