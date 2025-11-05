シンガー・ソングライターの有華（ゆか）が3日、自身のSNSで結婚を発表した。直筆とみられる文書を公開し、「私事ではございますが、この度かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と報告。「新たなスタートと共に、どんな感情も一粒も漏らさず、有華らしく音楽に想いをのせて感謝の気持ちを届けていけたらと思っております」と今後も音楽活動を続けていくことを記した。 【写真】入籍を発表した