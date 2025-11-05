資料：香川県空撮 東京商工リサーチが自民党総裁選挙が行われた2025年10月4日前後に、香川県内の70社にアンケート調査を行い、経済政策の評価や期待について尋ねました。 石破前政権の経済政策については「高く評価する」が1.4％、「ある程度評価する」が24.3％、「あまり評価しない」が50.0％、「全く評価しない」が24.3％でした。 評価した実績は「最低賃金の引き上げ」が50.0％、「上昇した株価」が44.4