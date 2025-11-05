お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が4日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」で、お笑いトリオ「パンサー」向井慧（39）が出演する番組について語った。ケンコバは「向井の番組知ってます？（チョコレートプラネットの）長田とやってる」と切り出し、自身がゲスト出演したBSよしもと「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」でのエピソードを披露。「芸人がアガったみたいな仕事をしてるんですよ、こいつは」とタレ込み、「高