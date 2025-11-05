◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)卓球の国際大会・WTTチャンピオンズ フランクフルトが開幕。男子シングルスでは大会初日の現地時間4日、張本智和選手と戸上隼輔選手が1回戦に登場しました。張本選手（世界ランク4位）は初戦でデンマークのグロート選手（同27位）と対戦。ここまでの対戦では通算で3勝0敗としている張本選手。第1ゲーム、バックハンドとカウンターが決まり、11-6で先取。第2ゲームでもバ