米大リーグ、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を制して2連覇を達成し、喜ぶドジャースの山本由伸（右から3人目奥）ら＝2日、トロント（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのワールドシリーズ（WS）を中継したFOXスポーツは4日、ドジャースがブルージェイズを延長十一回の末に下して球団初の2連覇を決めた第7戦を、テレビ中継とストリーミング配信を合わせて2733万人が視聴したと発表した。WSでは、アストロズがドジャ