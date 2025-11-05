新潟県の花角英世知事は5日の定例記者会見で、東京電力柏崎刈羽原発の再稼働の是非を巡り、原発の視察などを踏まえ「近いうちに考え方を示す」と述べた。14日にも原発を視察する方向で調整しており、判断はそれ以降となる見通し。