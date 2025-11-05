Suspended 4thが、9月10日に配信リリースした最新曲「Undo」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】Suspended 4th、現在と過去が交錯するストーリー仕立ての「Undo」MV） 本作のテーマは、〈明日に怯えて 今日を昨日に換えて〉という歌詞の一文を起点に構築。ストーリー仕立ての映像では、鷲山和希（Vo/Gt）の“現在”を映す日常描写と、日常の写真を撮る女性の姿が対照的に描かれる。