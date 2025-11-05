「築地銀だこ」は、イオングループが実施する 「イオン超!ブラックフライデー」の特別企画として、毎年好評の「食べ放題」（事前予約制）を開催する。※イオンモール及びイオンに出店する築地銀だこで開催（対象店舗のみ）事前予約は、2025年11月10日(月)より、店頭もしくは特設会場にて受付開始。発行された予約票を受け取り、当日中に店舗レジで会計。未会計の場合は翌日以降無効になるので注意。追加料金払えばトッピング商品も