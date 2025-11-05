All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STRATO社の40、50代タレント」に関するアンケート調査を実施しました。芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO社）には、多くの男性タレントが所属しています。その中から、今回は40、50代のタレントに限定したランキングを作成しました。この記事では、「後輩から慕われていると思う『STARTO社所属』の40、50代タレント」ランキングを紹介。どのタ