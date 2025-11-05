タレントの若槻千夏（41）が、4日に都内で行われた「Facilo 新CM発表会」に出席。人生の節目を明かした。埼玉出身の若槻は17歳の時に渋谷109でスカウトされ、芸能界入り。これまでに7回の引っ越しを経験し、「家は常に探してます。人生の半分以上は東京に住んでいる」と家探しはおてのもののようだ。人生の節目を聞かれ、芸能活動を休止していた2006年から2015年の10年間を回顧。「その時に持っているそのマンション、借りて