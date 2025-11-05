札幌・豊平警察署は2025年11月5日、札幌市北区に住む会社員の男（38）を器物損壊の疑いで逮捕しました。男は2025年11月3日午前10時ごろから4日午前6時45分ごろまでの間、札幌市豊平区の有料駐車場で、20代の男性が所有する車の前タイヤ2本を傷つけた疑いが持たれています。警察によりますと、以前にも同じ駐車場で車を傷つけられる被害にあっていた男性が、今回の被害を受けて車の近くで警戒していたところ、4日夜に男が現れたとい