日本維新の会の藤田共同代表は、自身の公設秘書が代表を務める会社への「公金還流」の疑惑が報じられたことについて適法だと強調し、辞任は否定しました。【映像】維新・藤田氏の発言「法的にはどこから切り取っても適正であるということは確認をしております。しかし、公設秘書が代表を務める会社に発注したという構図そのものが誤解や疑念を招くものであるというご指摘やご批判に対しては、これは真摯に受け止めたい」（藤田共