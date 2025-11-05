今回、Ray WEB編集部はSNSにまつわるトラブルついて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は同じゼミのナミと仲良しです。ある日高校の同級生であるカエデと偶然会い、ナミを置いて話しこんでしまいました。カエデがしたものと思われる衝撃的な投稿を見せられ……？この投稿は、本当にカエデがしたものなのでしょうか？それとも……？原案：Ray WEB編集部作画：ふじさわのぞみライ