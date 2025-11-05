米ハーバード大学の研究棟での爆発をめぐり、男2人が逮捕された/Brian Snyder/Reuters/File（CNN）米ハーバード大学医学校の研究棟で1日に爆発があり、米連邦捜査局（FBI）は4日、男2人を逮捕したと発表した。逮捕されたのは、いずれもマサチューセッツ州在住のローガン・デービッド・パターソン容疑者（18）とドミニク・フランク・カルドーザ容疑者（20）。米政府の助成を受けている研究機関の建物を火災または爆発によって損壊し