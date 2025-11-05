テレビ朝日の小木逸平アナウンサー（51）が4日、テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）に生出演。冒頭でドジャースのワールドシリーズ（WS）2連覇について報じた後、毎朝ド軍の試合をテレビ観戦する楽しみがなくなると本音を漏らした。番組冒頭で、ドジャースのWS2連覇でのロサンゼルス市街パレードからドジャースタジアムのセレモニーに時間を割いた。優勝メンバーを祝福するド軍ファンの歓声がこだまして、WS