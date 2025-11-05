チャウヌの“電話番号流出”が話題を呼んでいる。【写真】高市首相も目撃？軍服姿のチャウヌしかし、実際には本人の番号ではなく、新アルバムのプロモーションを目的とした独創的なARS（自動音声応答システム）イベントであることが明らかになった。チャウヌは11月4日、公式SNSで「Call me now, before the sound is gone（音が消える前に、今すぐ電話して）」というメッセージ、電話のダイヤル画面を模した画像、そして「070-8919