◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（5日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）巨人の石井琢朗2軍監督が、ファーム選手らの練習に合流しました。5年ぶりに「ジャイアンツ」のウエアに袖を通した石井2軍監督。数日間は選手の動きを見ていろいろ考えたい、と話していて、この日はじっくり選手の練習を見て回っていました。石井2軍監督は選手としては横浜で長くプレーしましたが、広島で現役生活を終えました。2020年から21年に当時の原