タレント藤本美貴（40）が4日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。“推し活”のグッズについて言及した。番組のテーマは「子どもの推し活」。街の声では子どもが推すコンテンツのグッズに「何が出るかわからない」ランダムのカードの存在を明かした。VTR中に藤本は「誰が出てくるかわからないのが嫌なのよ」とぼやいた。横澤夏子は「いろいろ嫌なこといっぱいある」と笑った。藤本は「私はそうなの。