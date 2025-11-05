あなたは読めますか？突然ですが、「唆す」という漢字読めますか？日常会話でも使われる言葉ですが、漢字表記になると急に難しく感じてしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「そそのかす」でした！「唆す」という漢字には、主に二つの意味があります。一つは「その気になるように仕向ける」、特に「おだてて悪いほうへ誘い入れる」という意味です。もう一つは、古風な用法ですが「早くそうするように勧める、せ