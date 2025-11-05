◆欧州ＣＬ▽リーグフェーズ第４節パリＳＧ１―２バイエルン（４日、パルク・デ・プランス）バイエルンがＦＷルイス・ディアスの２得点を守り切り、昨季王者パリＳＧを敵地で破った。バイエルンは前半４分、ＦＷオリーセのシュートが防がれたところを、Ｌ・ディアスが右足で決めて先制ゴール。３２分にも、相手ＤＦからボールを奪ったＬ・ディアスが決めて追加点を挙げた。だが、前半終了間際、サイドでパリＳＧ・ＤＦハキ