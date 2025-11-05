富士通陸上競技部は５日、来シーズンの新加入選手４人を発表。長距離ブロックは駒大の伊藤蒼唯（４年）、国学院大の上原琉翔（４年）と共に各校の主力選手が加入する。伊藤は学生３大駅伝第２戦の全日本大学駅伝（２日）で、５区区間新記録の激走を見せ、２年ぶり１７度目の優勝に貢献。これまで出走した学生３大駅伝は全て区間３位以内と、抜群の安定感を誇るチームの主力だ。上原は１年時の箱根駅伝から、学生３大駅伝に全