突然ですが、「（株）」が何の略か知っていますか?一度は見たことあるはずです…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「株式会社」でした！会社名の前や後ろによく付いている「（株）」は「株式会社」の略。「株式会社」は長いので、書類や看板などで省略して （株） と書くのが一般的になりました。これは、会社の出資者（株主）が出したお金＝株式によって作られた会社であることを表しています。ちなみに、日本では会社