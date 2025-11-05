10月24日、SNSに高市早苗首相の顔マネ画像を投稿した芸人・キンタロー。（44）。「仕事が早い」という称賛の声が上がる一方、「バカにし過ぎ」という批判も招いた。一方、清水ミチコ（65）も高市首相のモノマネを披露してきたが、こちらは炎上する気配はない。両者の違いは一体どこにあるのか。【冨士海ネコ/ライター】＊＊＊【写真を見る】キンタロー。と清水ミチコの「高市早苗モノマネ」を比較ホリも参戦…誰が一番似て