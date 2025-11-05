１日、昆明・滇池（てんち）の景勝地「海埂ダム」で、ユリカモメに餌をやる人。（昆明＝新華社記者／彭奕凱）【新華社昆明11月5日】中国雲南省昆明市では、シベリアなどからユリカモメが今年も例年通り飛来し、見物や餌やりを楽しむ人々の姿が見られた。昆明では1985年冬に大量のユリカモメが初めて越冬し、以来40年にわたり鳥たちと人々の触れ合いが続いている。１日、昆明・滇池（てんち）の景勝地「海à