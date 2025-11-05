ロシア大統領府によると、プーチン大統領は４日、複数の核弾頭を搭載できる新型大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「サルマート」を年内に試験配備し、来年に実戦配備すると表明した。核戦力の増強を誇示して核軍縮を巡る協議に米国のトランプ政権を誘い込み、ウクライナ情勢を巡る対話も再開させる狙いがあるとみられる。ロシアは１０月下旬、原子力を動力源として核弾頭を搭載できる新型巡航ミサイル「ブレベスニク」などの実験