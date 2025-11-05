財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会で、26年度の予算編成に向けた議論が始まりました。【映像】財政制度等審議会の様子5日の審議会では、国の財政状況や診療報酬のあり方などが議論されました。2年に1度見直される診療報酬について、高市総理大臣は賃上げや物価高を反映する意向を示していますが、単純な引き上げは国民負担の増加につながります。審議会で財務省は診療所は病院に比べて利益率が高い水準にあるとして