さきほど与野党6党は、ガソリン暫定税率を12月31日に廃止することで正式に合意しました。【映像】ガソリン暫定税率 12月31日廃止で正式合意自民党・日本維新の会の与党と立憲民主党、国民民主党、公明党、共産党の実務者は国会内で会談し、合意文書に署名しました。今後、補助金を段階的に引き上げるなどして12月11日にはガソリン暫定税率の廃止と同水準とします。そのうえで12月31日に暫定税率を廃止します。必要な関連法