アメリカ・ニューヨーク市の市長選挙の投票が先ほど締め切られ、一部の現地メディアは、民主党のゾーラン・マムダニ候補が勝利確実と報じています。ニューヨーク市長選挙の投開票は先ほど締め切られ、現地メディアは民主党候補でイスラム教徒のゾーラン・マムダニ氏（34）の勝利が確実と伝えました。結果が確定すれば初めてのイスラム教徒の市長となります。投票所の有権者は「これまでの市長と違い、変化を本気で考えている人だと