観光地として知られている那須塩原市には、移住する人も少なくありません。那須塩原市ではママやパパが孤立したり孤独を感じたりすることなく子育てができるように、コミュニティ作りにも力を入れています。そして那須塩原市には子ども未来部「子育て相談課」があります。明確に「相談」と掲げているのは興味深いですね。今回は、「子育て相談課」について那須塩原市の渡辺美知太郎市長にお聞きします。子育ての悩み、「どこに相談