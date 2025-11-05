瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がっています。昼過ぎ以降も曇りになるでしょう。香川県では夜遅くになると、雨が降る見込みです。日中の最高気温は岡山、津山、高松で19度でしょう。4日よりも気温が高くなりそうです。 6日は香川県で、明け方まで雨雲がかかる予想です。その後は曇りですが、岡山県を中心に次第に日差しが届くでしょう。朝の最低気温は岡山で12度、津山で10度、高松で14度の見通しです。日中の