今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ずんだもんのたべもののヒミツ-お子様ランチのヒミツre-』というかむの墓場さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）今回はお子様ランチについてです。 最後まで見るのだ。 いいねに余談があります。投稿者のかむの墓場さんが、お子様ランチについての解説を動画をまとめました。お子様ランチのはじまりは1930年の東京。世界恐慌による不況のなか、子どもたちに