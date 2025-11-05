福岡県上毛町は町制20周年を記念して、町内でデジタルスタンプラリーを開催している。30日まで。集めたスタンプの数に応じて抽せんで景品が当たる。スタンプラリーでは、大池公園やループアリーナなど町内20カ所のスポットで、スマートフォンなどでQRコードを読み込んでスタンプを集める。20個集めれば「博多もつ鍋食べ比べ1人前セット（めんたいもつ鍋・しょうゆ味・みそ味）」か「蔵工房産直素材プレミアムドレッシング9種