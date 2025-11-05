恒例の「山田ブギウギまつり」が9日、福岡県嘉麻市上山田の上山田商店街周辺で開かれる。県道沿いの商店街を歩行者天国とし、出店やステージの多彩な企画で盛り上げ、炭鉱でにぎわった昭和の町へタイムスリップしたような感覚で楽しめる。5回目となるまつりには、飲食や雑貨販売など約50店が出店。豪華景品が当たる福引（1回500円）もある。特設ステージではロックバンドによる演奏や、中国の伝統芸能が披露される。子どもと大