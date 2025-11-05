南国をテーマにした日本人画家の作品を紹介する「珠玉の近代絵画『南国』を描く。」（西日本新聞社など主催）が24日まで、福岡市美術館（中央区大濠公園）で開かれている。横山大観や藤田嗣治、吉田博ら60作家の227件を展示している。明治から昭和にかけて伊豆諸島や沖縄、台湾、東南アジア、インドに赴いた作家たちが「南国」のイメージを表現。インドを意識した大観の「白衣観音」（1908年）、沖縄の女性を描いた菊池契月の