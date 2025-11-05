「富士通レディース」でトータル12アンダーを記録し、3年ぶりの優勝を飾った木村彩子。「古いクラブばかりで……」と本人が語る独特なセッティングをレポートしたい。【写真】2020年のUTと2016年のアイアンの打痕がすご過ぎた！ドライバーはキャロウェイ『ELYTE ◆◆◆ MAX』（9度）に『スピーダーNX ブラック 50S』シャフトを装着。やさしい最新モデルに、つかまる特性のシャフトを組み合わせている。「このモデルはヘッドの大き