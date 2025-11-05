＜TOTYOジャパンクラシック事前情報◇4日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞プロ3年目で初出場の日米共催大会。「選ばれし者の大会というイメージ。そこに出られることができて光栄です」。先週の「樋口久子 三菱電機レディス」でツアー初優勝を果たした仲村果乃が声を弾ませた。【前夜祭フォト】仲村果乃は花柄ワンピースで登場日本ツアーからの今大会出場者は「富士通レディース」終了時のメルセデス