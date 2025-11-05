田久保前市長の失職に伴い12月7日に告示、12月14日に投開票が行われる静岡県伊東市の市長選挙について、伊東市は11月4日に市長選挙に係る経費3700万円を専決処分しました。 市長の失職を受け、市長の職務代理者を務める企画部長の権限で専決処分しました。 3700万円は8人が立候補する事を想定しており、内訳は人件費が約1054万円、ポスター掲示場や選挙運動用自動車使用交付金などの経費が約2645万円となっています。 10