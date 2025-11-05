京都・円山公園の桜の保護・育成に尽力してきた「桜守」の佐野藤右衛門さんが１０月３１日に亡くなりました。９７歳でした。佐野藤右衛門さんは、京都市右京区にある造園会社、植藤造園の１６代目。植藤造園では、佐野さんの祖父の代にあたる１４代目から桜の育成を本格的に取り組み始め、佐野さんも京都・円山公園の「しだれ桜」など、古都の桜を守る「桜守」として尽力しました。植藤造園によりますと、今年の秋ごろから