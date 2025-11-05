11月中旬にかけて、3月期決算企業の第2四半期決算発表が本格化します。この時期は、企業が示す今期の業績見通しがどのように修正されるのか、そして企業を分析する側のアナリストによる業績予想がどう変わるのかに注目が集まるシーズンです。 会社が公表する業績見通しは今期に限られますが、アナリストは来期以降の予想も行うため、投資家は来期の業績見通しがどのように見直されるのかについても情報を得ることができます