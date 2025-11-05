名古屋市西区のアパートで１９９９年１１月、高羽（たかば）奈美子さん（当時３２歳）が刺殺された事件で、殺人容疑で逮捕されたアルバイト安福久美子容疑者（６９）が、「凶器は処分した」との趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材でわかった。愛知県警は安福容疑者が事前に刃物を用意し、計画的に奈美子さんを狙ったとみて調べている。県警によると、事件当時、奈美子さんは玄関奥の廊下でうつぶせに倒れていた。首