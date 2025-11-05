１２７期、１２８期のルーキーを紹介する「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！新人競輪選手紹介」。今回登場の柏野健吾（２２＝岡山）は叔父にＧ?ファイナリスト柏野智典を持つ岡山のホープ。控えめな受け答えの内に闘志を秘める好青年だ。岡山で柏野と聞けば、誰でもＳ級トップで活躍する柏野智典（４７＝８８期）との血縁関係をイメージするが、まさにその通り。柏野にとっては叔父であり、選手となった今では雲の上の存在でもある。高