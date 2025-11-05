DeNA（株式会社ディー・エヌ・エー）と株式会社横浜スタジアムは、横浜公園および周辺エリアにおける初のクリスマスイベント「BALLPARK Xmas YOKOHAMA KANNAI 2025」を2025年11月21日（金）から12月25日（木）まで開催することを発表した。横浜公園を舞台に、昼も夜も、大人も子どもも楽しめる入場無料の"あそびまクリスマス"空間が展開される。さらに「ムーミン」や「レゴ®ブロック」とのコラボレー