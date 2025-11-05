ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が2025年11月4日、自身のインスタグラムを更新し、ロサンゼルスで行われた優勝パレード中の歓喜の写真、動画を公開。なかには、妻・真美子さんとのツーショットもあった。「Thank you LA」ドジャースは日本時間2日、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を5-4で制し、ワールドシリーズ2連覇を達成した。優勝パレードに参加した大谷選手はインスタグラ