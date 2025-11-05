シンガーソングライターのさらさが、「Thinking of You」のミュージックビデオを公開した。11月より、自身最大規模の東名阪ツアー『Thinking of You Tour 2025』の開催を控える、シンガーソングライターのさらさ。9月には「青い太陽」を、10月には「Thinking of You」を立て続けにリリースすると、各ラジオ局でのオンエアや露出も加速し、SNS上では「今までとまた違った雰囲気でカッコいい」「邦楽にもイケてるR&Bがあるんです