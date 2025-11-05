【応募期間】2025年11月6日（木）11:00開始 ～ 11月27日（木）23:59終了（ご応募は下記「抽選申し込みページ」or チケット情報・予約サイト「パスマーケット」から検索） ↓ 抽選申し込みはこちらから ↓抽選申し込みページ（別タブで開きます） 『ラブすぽ』では、NPBヤクルトスワローズやソフトバンクホークス、MLBニューヨーク・メッツ他でプレーし、現在は野球解説者