米AI株安が波及、日経平均2000円安ドル円153.01円まで下落ダウ100ドル安 「世紀の空売り」で知られるバーリ氏が米エヌビディアとパランティアに対する弱気ポジションを開示した、きのう米ハイテク株は大幅下落したが、時間外でもナスダックは0.9%下落している。ダウは100ドル下げている。 米AI株安が波及。日経平均は2000円安、5万円台を割り込んでいる。アジア株も下落、韓国株は6%超暴落。リスク回避で円が上昇