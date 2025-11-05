米株価指数先物時間外取引下げ拡大、ナスダック1%安バーリ氏AI売り仕掛け 東京時間10:42現在 ダウ平均先物DEC 25月限47080.00（-134.00-0.28%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6750.75（-51.00-0.75%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25296.00（-279.25-1.09%）